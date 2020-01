De Leo e Sgarabattolo assunte in Confcommercio: sono la futura moglie di Di Muro e l’ex portavoce di Ioculano

Imperia. Elisa De Leo, promessa sposa dell’onorevole Flavio Di Muro ha trovato lavoro in provincia di Imperia: è stata assunta dalla Confcommercio nella sede di Ventimiglia.

«La Di Leo è stata selezionata -spiega il direttore provinciale Claudio Roggero “indipendentemente da”, in ragione del suo suo curriculum, delle sue capacità di lavorare in gruppo, dell’ attitudine a operare sui social. Aveva già collaborato con noi e sostituisce un collega che ha dato le dimissioni».

Gli innesti ” in Confcommercio, associazione presieduta a livello provinciale da Enrico Lupi, non si fermano ad Elisa De Leo, la fidanzata di Di Muro divenuta famosa per la proposta di matrimonio in diretta televisiva dai banchi della Camera. Anche Silvia Sgarabottolo, infatti, portavoce dell’ex sindaco della città di confine Enrico Ioculano ha avuto un incarico di collaborazione.

«Lo confermo, si occupa di un progetto di cui non posso parlare perché è in itinere», conclude Roggero.