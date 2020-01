Emergenza all’ospedale Borea rientrata, ritorno alla normalità per i pazienti evacuati

Sanremo. Principio di incendio all’ospedale Borea, i pazienti, trasferiti a causa del cortocircuito sviluppatosi in un locale tecnico esterno del padiglione principale, sono rientrati nel reparto di degenza OBI (Osservazione Breve Intensiva). A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asl.

Il reparto di Day Surgery, dove erano stati provvisoriamente trasferiti i pazienti, è in fase di ripristino e da domani, lunedì 27 gennaio, funzionerà regolarmente. A seguito dell’accaduto, si ricorda che non si sono verificati danni a persone e, già in serata, era stata ripristinata la sicurezza dell’impianto elettrico.

“Ringrazio il personale per tutto il lavoro svolto che ha ridotto al minimo il disagio dei pazienti coinvolti nello spostamento” conclude il Direttore Generale di Asl1, Marco Damonte Prioli.