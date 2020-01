Elezioni regionali, il coordinatore provinciale della Lega Giovani di Imperia Andrea Coppola si affianca a Giuseppe Grisolia

Imperia. Nell’Assemblea della Lega Giovani Liguria, che si è tenuta la scorsa settimana, il neocommissario regionale, l’altarese Giuseppe Grisolia, ha reso nota la squadra che lo affiancherà nei prossimi mesi anche in vista delle vicine sfide elettorali. In particolare si tratta di Marco Ghisolfo, già consigliere del Municipio I Centro Est a Genova, che ricoprirà l’incarico di segretario organizzativo, e di Andrea Coppola, già coordinatore provinciale della Lega Giovani di Imperia, che ricoprirà il ruolo di Responsabile Comunicazione.

«Ho deciso di farmi affiancare, oltre che dai coordinatori provinciali, da una squadra snella ed essenziale in quanto l’attenzione della Lega Giovani Liguria dei prossimi mesi sarà rivolta esclusivamente alle imminenti elezioni regionali – così si esprime Grisolia – I ragazzi individuati, ciascuno nel proprio campo, hanno dimostrato di possedere i requisiti giusti di competenza. Ghisolfo in questi anni ha gestito l’organizzazione del movimento giovanile genovese in modo eccellente, mentre Coppola ha più volte posto in evidenza la sua abilità relativamente alla stampa».

Inoltre Grisolia, dopo aver ascoltato i giovani militanti, ieri sera ha nominato il savonese Andrea Frigerio come nuovo commissario della Lega Giovani della Provincia di Savona. «Frigerio in questi mesi ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa che sarà utilissimo per consolidare e rafforzare il gruppo dei giovani leghisti» – conclude Grisolia.