E’ uscito “Stop n’ Say”, l’ultima fatica del cantautore sanremese Matt Lecler

Sanremo. Da oggi su tutti i digital stores (es. Spotify, Apple Music etc.) potrete ascoltare il nuovo singolo “STOP N’ SAY” del cantautore sanremese Matt Lecler.

Peculiarità ormai di tutti i suoi pezzi è la forte vena autobiografica, in questo caso Matt ci racconta una storia d’amore travagliata che culmina con un grido di liberazione: “stop and say you love me, ‘cause I need to hear it from you”. Un esigenza di sentirsi amato, Matt ci racconta un sentimento travolgente in cui ognuno di noi ci si può ritrovare.

A livello musicale questo nuovo progetto rappresenta un esperimento innovativo reso possibile grazie ai dj e producer “BITWA & Alex Frenz” che hanno remixato il pezzo, un connubio fra l’acoustic pop che caratterizza la musica di Matt e l’EDM genere in cui sono immersi BITWA & Alex Frenz.

Contemporaneamente è disponibile, sempre su tutti i digital stores, una “live session” chitarra e voce eseguita esclusivamente da Matt dove è possibile recuperare l’essenza originale del pezzo immergendosi senza filtri nel mondo di Matt.

Dopo il buon successo riscosso dal primo EP le aspettative per questo pezzo sono alte, mentre, come ci riferisce Filippo Alborno, manager di Matt, si sta già lavorando per il nuovo album, un progetto però ancora tutto da svelare.”