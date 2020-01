E’ ufficiale, il 15 marzo ci sono i carri fioriti a Sanremo. Imperia torna dopo 6 anni

Sanremo. E’ ufficiale, la prossima edizione dei carri fioriti si terrà il prossimo 15 marzo, come sempre di domenica. La comunicazione è arrivata stamane ai sindaci dei Comuni partecipanti alla manifestazione. Questi primi cittadini sono stati convocati in un’apposita conferenza, che avrà luogo 22 gennaio prossimo nella sala Giunta di Palazzo Bellevue.

Il tema dovrebbe quasi certamente essere quello delle canzoni del Festival (giunto alla 70esima edizione) e, in quel periodo, sembra che verrà organizzata, come l’anno scorso dalla rete d’imprese Sanremo On, una quattro giorni dedicata.

I carri partecipanti sono quelli di: Bordighera, Cipressa, Dolceacqua, Golfodianese, Imperia, Isolabona, Ospedaletti, Riva Ligure, Santo Stefano al mare, Taggia, Vallecrosia-Camporosso e Ventimiglia. Sanremo, come al solito, sarà fuori concorso e Imperia ritorna a partecipare dopo 6 anni di assenza.