E’ morto Nedo Canetti: il cordoglio del Pd città di Imperia

Imperia. Il Pd città di Imperia ricorda il senatore Nedo Canetti, scomparso all’età di 90 anni.

«Ieri notte una parte fondamentale del nostro circolo se n’è andata lasciandoci un grande senso di vuoto e di sgomento. Vogliamo ricordare Nedo per la persona che è stata sino al suo ultimo giorno, uomo di grande cultura personale e politica, un punto di riferimento per i giovani e non solo che fino all’ultimo è stato sempre presente nei nostri incontri di circolo e che sapeva sempre fornirci la sua illuminante linea politica mai banale e ricca di contenuti da Presidente dell’assemblea frutto della sua saggezza ed esperienza politica.

Ringrazio personalmente Nedo per tutti i consigli che mi ha dato nel mio breve percorso politico, un percorso che ho avuto la fortuna di condividere con un Uomo come lui. Un ultimo pensiero lo rivolgiamo a tutta la sua famiglia, alla moglie Carla e ai figli Valeria e Silvio ricordando a tutti coloro che volessero portare il loro saluto al nostro Senatore Nedo Canetti che domani alle ore 15.30 avranno la possibilità di farlo presso il cimitero di Oneglia» – dichiara Massimiliano Cammarata, segretario del PD città di Imperia.