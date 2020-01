Sanremo. Nelle scorse ore è venuto a mancare Gino Bertucco, ex centrocampista della Sanremese degli anni sessanta.

Nella stagione 69/70 ricoprì anche l’incarico di allenatore del club biancoazzurro. Aveva 82 anni. Nato in provincia di Verona, vestì anche la maglia degli scaligeri in serie B, del Napoli in A e del Taranto in C. Viveva a Sanremo da oltre 55 anni.

La Sanremese Calcio è vicina ai familiari, in particolare ai figli Stefano e Bruna, e in questo triste momento partecipa commossa al lutto che li ha colpiti: «Riposa in pace, Gino».