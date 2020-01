Rocchetta Nervina. Due torte, raffiguranti i Comuni di Dolceacqua e Rocchetta Nervina, unite da un ponte a formare un unico grande dessert: è la rappresentazione culinaria della giornata di oggi, con l’inaugurazione del nuovo ponte di tipo Bailey realizzato per bypassare la frana che lo scorso 27 novembre aveva isolato il paese di Rocchetta Nervina, con i suoi 300 abitanti.

Le massime autorità regionali, provinciali e locali, con in testa il governatore Giovanni Toti, gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, il prefetto di Imperia Alberto Intini e tanti altri rappresentanti delle istituzioni, al termine del taglio del nastro e di una riunione tecnica in municipio con i sindaci dell’intemelio, si sono riuniti al ristorante-albergo Lago Bin, che ha offerto un ricco rinfresco terminato, appunto, con la “torta-ponte”.

Il noto locale, inoltre, si è attivato fin da subito per accogliere al meglio i propri clienti, offrendo un servizio all’intera comunità: «Finché non finiranno la strada, sperando che come hanno promesso partano presto con i lavori, ci siamo attivati comprando un pulmino da 28 posti che serva da navetta – ha dichiarato il titolare Christian Franco – Il Natale appena trascorso è stato drammatico, ma siamo riusciti a sopravvivere e ora guardiamo avanti».