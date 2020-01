Dramma ad Arma di Taggia, donna trovata morta in casa

Arma di Taggia. Una donna di 74 anni, Ermanna Orlandi, è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri all’interno della propria abitazione in via San Francesco ad Arma di Taggia.

A lanciare l’allarme sono stati i parenti, che da qualche giorno non avevano più notizie dell’anziana.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe sopravvenuto per cause naturali.