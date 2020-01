Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze perdono contro l’Imperia

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia ieri sera hanno perso la partita andata in scena al campo Zaccari a Camporosso contro l’Imperia.

L’incontro, valido per il campionato di calcio a 5 femminile, si è concluso 3-4 a favore delle ospiti. «Siamo partiti bene – dichiara mister Ivan Busacca – poi abbiamo perso concentrazione e non abbiamo messo in pratica quello che sappiamo fare. Lavoreremo per migliorare partendo dagli errori commessi».