Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze affrontano l’Imperia

Vallecrosia. Stasera alle 21 le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia tornano in campo per affrontare l’Imperia nel campionato di calcio a 5. La partita andrà in scena al campo Zaccari a Camporosso.

«Giocheremo in casa la prima partita di campionato proprio contro l’Imperia, anche lei reduce dalla sconfitta in semifinale contro Lo Spezia – dichiara mister Ivan Busacca – Sicuramente sarà una partita combattuta dove entrambe avremo la voglia di rifarci».

«Da parte nostra riguardo le finali perse con Città Giardino c’è solo il rammarico di aver perso una partita giocata bene e dove meritavamo, ma il portiere avversario è stato insuperabile e la fortuna non era a nostro favore – commenta – Questa sera spero di vedere un’altra bella partita».