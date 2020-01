Vallecrosia. Bella esperienza per i ragazzi del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia a Serra Riccò, dove sabato i 2008, 2009, 2010 e 2011 hanno affrontato i coetanei della Sampdoria.

«La giornata in terra genovese è stata una grandissima esperienza – fa sapere la società biancorossa – E’ stata una giornata dedicata al confronto. Quattro squadre hanno avuto l’occasione di confrontarsi con una società di livello superiore. La collaborazione con la Sampdoria è iniziata con l’interesse della società verso qualche nostro ragazzo, come è successo a due giovani biancorossi Alex Turrini e Francesco Scandi».

di 10 Galleria fotografica Settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia









«I ragazzi che hanno preso parte alla giornata di sabato sono stati bravi, in particolare i 2011 che hanno giocato sottoleva e hanno avuto la soddisfazione di riuscire a vincere gli incontri – commenta il direttore tecnico Francesco Lapa – La società sta lavorando sodo per migliorare la crescita tecnico-tattica dei propri giovani calciatori e far si che abbiano un futuro nel mondo del calcio. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che stanno facendo enormi progressi. Un grazie particolare va ai loro mister e alle famiglie dei giovani per la riuscita di questa esperienza».

Il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia sarà nuovamente protagonista l’8 e 9 febbraio a Torino dove affronteranno le squadre giovanili granata e parteciperanno alla sfilata che si terrà prima della partita Torino-Sampdoria.