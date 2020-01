“Domenica In 2020”: il modulo per richiedere i biglietti per assistere alla trasmissione

Sanremo. In occasione della trasmissione televisiva “Domenica In” che si svolgerà domenica 9 febbraio e che verrà trasmessa da Rai Uno, vengono messi a disposizione del pubblico alcuni biglietti per assistere al programma.

É necessario compilare un apposito modulo che può essere ritirato all’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palafiori di C.so Garibaldi – tel. n. 0184/580368 – 421 – 422) o scaricato dal sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it).

Il modulo deve essere compilato e può essere o consegnato allo stesso Urp o trasmesso a urp@comunedisanremo.it. Si precisa che verrà presa in considerazione una sola richiesta per due nominativi, compilata in forma leggibile in ogni sua parte, con l’avvertenza che la stessa dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da entrambi i richiedenti.

Per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo dell’usufruitore dello stesso. Pertanto i biglietti saranno strettamente personali . Le richieste verranno accettate entro e non oltre le 13 di venerdì 17 gennaio.

L’elenco degli assegnatari verrà affisso dal 28 gennaio all’Urp (corso Garibaldi 1, Palafiori) e sarà pubblicato sul sito web del Comune. Tra gli assegnatari verranno contattati telefonicamente solo i nominativi dei residenti fuori provincia di Imperia.

Sarà possibile ritirare i biglietti esclusivamente all’Urp dal 6 al 9 febbraio (orario 9 – 13) da parte degli assegnatari muniti del documento di identità (da non allegare al modulo).

Il modulo:DomenicaInMODULO2020