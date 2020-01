Dolcedo, doppia premiazione: alberi di Natali e presepi trasportabili

Dolcedo. Lunedì 6 gennaio (festa dell’Epifania) alle ore 15 nel salone San Domenico ci sarà una doppia premiazione. Quella della VI Edizione della mostra-concorso dei presepi trasportabili “Segui la Stella” organizzato dalla Parrocchia San Tommaso nell’oratorio di San Carlo (31 presepi partecipanti) e della IV rassegna “Alberi di Natale per le vie del Borgo” organizzata dalla Associazione “U Casô Növu” (48 alberi partecipanti).

Per la mostra concorso dei presepi la classifica sarà data dal conteggio dei voti del pubblico, contenuti in un’urna nell’oratorio di San Carlo, mentre per la rassegna “Alberi di Natale per le vie del Borgo” ci sarà anche un premio, frutto della votazione di una giuria di esperti.

«Venite a visitare le due manifestazioni, a dare il vostro voto e ad assistere alla cerimonia di premiazione – fanno sapere gli organizzatori - Avrete la possibilità di visitare, oltre allo splendido paese di Dolcedo, il presepe preparato nella Chiesa di San Tommaso dalla Parrocchia e quello nel vecchio forno comunale ideato dall’Associazione “U Casô Növu”»

