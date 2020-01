Dolceacqua. Domenica 5 gennaio sono stati premiati i vincitori del “Concorso Presepiando Festival 2019-2020″ a cura del Centro Culturale.

Un elogio alla tradizione del presepe: quest’anno sono state ben 24 le attività del paese che hanno partecipato e realizzato presepi sempre più particolari. È stato possibile visionarli fino al 6 gennaio (Epifania) passeggiando tra le vie del paese. La giuria composta con competenze idonee alla tipologia del concorso è passata nella mattinata del 21 dicembre scorso per valutare i presepi.

Di seguito i giurati:

Ivano Anfosso (Centro Culturale referente al Museo del Piccolo Soldatino e delle Memorabilia)

Virginia Fazio (Scultrice)

Elisabetta Giraldi (Architetto)

Sylvie Maury (Artista)

Elisa Raimondo (Architetto)

Christian Terribili (Presidente Compagnia Carrista “Gli Zuveni di Santa Marta)

Ugo Tornatore (Artista)

Di seguito i premiati:

1° classificato – Farmacia Bascianelli Via P. Martiri 35 – Presepe realizzato da Jan Evangelista

Motivazione: Presepe tradizionale ambientato nel contesto del borgo Dolceacquino. Cartone, carta roccia, carta piegata ad arte a rappresentare il cielo, mulino a vento motorizzato, ma anche mulino ad acqua mosso dall’acqua stessa. Particolarmente apprezzata dalla giuria l’abilità con cui il realizzatore ha saputo “piegare ad arte” la carta roccia, la realizzazione degli elementi come mulini o le casette di cartone, le morbide luci che avvolgono la composizione e che creano la poesia del presepe. La bellezza della semplice tradizione che riporta alla memoria i Natali di quando si era bambini. Ha toccato il cuore!

2° classificato – Pizzeria ZERO81 Via Roma 33

Motivazione: il presepe Napoletano tipico di San Gregorio Armeno qui rappresenta il Natale del Povero contrapposto a quello del ricco, accomunati dalla natività centrale. Particolarmente apprezzato dalla giuria l’utilizzo delle luci e la realizzazione dei particolari, quali le cozze del ricco o il braciere per le castagne del povero, o il mobilio stesso della casa

3° classificato – Cartoleria Lucignolo Via Barberis C. 9

Motivazione: Ti dono il Natale. Qui il Natale e la natività sono rappresentati da due mani che sembrano donare la Natività a chi la osserva. Particolarmente apprezzata dalla giuria la cura dei particolari e dei materiali con cui è realizzato: la dovizia nell’utilizzo di legno, cartone e uncinetto ha colpito tutti

Premio Originalità – La Bottega di Petra Piazza della Vittoria 1 – Presepe realizzato da Asia Naso

Motivazione: Fatto tutto con frutta secca: noci, nocciole, arachidi e pistacchi sono gli elementi che lo compongono. Tutto realizzato da una ragazzina di 14 anni. Particolarmente apprezzata dalla giuria la maestria con la quale è stata realizzata la capanna e il tappeto di pistacchi e l’originalità nella realizzazione della stella cometa.

Sono stati inoltre premiate le due classi 5e della scuola primaria di Camporosso Mare che hanno esposto i loro presepi presso Pensieri di Luce – Via Castello 34, Classe 5B e Studio d’Arte Esedra – Via Castello n°11, Classe 5°. Hanno partecipato anche: Tennis Club – Via Roma snc, Casa di Riposo – Via Roma 28, Bar California – Via

Roma 14, Ristorante Casa e Bottega – Piazza Garibaldi, Polvere di Stelle – Piazza Garibaldi 6, Merceria Pia –

Via Barberis Colomba 29, Ristorante Zafferano – Via Liberazione 35, Ag. Immobiliare Doria – Via Dante

Alighieri 6, Julius Koch – Via Dante 8, Do Di Matto Pizza al taglio – Via P. Martiri 45, Venù – Via P. Martiri 40, Bar Centrale – Via P. Martiri 31, Pasticceria Desir de Roy – Via P. Martiri 23, Arc en Ciel – Via Castello 14bis, Sogni per Dame e Cavalieri – Via Castello 11, Lo scrigno del Castello – Via Giraldi 5bis, Enoteca Regionale – Via Castello 27, Cantina MAIXEI – Piazza Mauro 3.

Il Centro Culturale ci tiene a ringraziare in primis tutti i volontari che durante l’anno si prodigano per realizzare attività per il paese, il Comune per la disponibilità della Sala Polivalente, la giuria, i partecipanti al concorso e non da meno la pasticceria Desir de Roy per aver donato il grande “panettone presepe” ricoperto di cioccolato fondente, consumato durante il brindisi di chiusura della premiazione e il consueto spettacolo per i bambini tenutosi poco prima della premiazione.