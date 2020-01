Dolceacqua, Dub cerca casa: qualcuno vuole adottarlo?

Dolceacqua. Dub, maschio taglia media, incrocio setter, cerca casa. Ha microchip intero. E’ bravissimo con le persone ed è abituato con bimbi, gatti e cani.

«Ha necessità di vivere in casa perché ha paura di spari e temporali e noi non possiamo perché nostro figlio è allergico quindi per ora vive nel giardino».

Al momento si trova a Dolceacqua. Per informazioni contattare il 3472496690.