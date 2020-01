Divampa incendio in un garage, scatta l’emergenza a Sanremo

Sanremo. Garage in fiamme, scatta l’emergenza in via Dante Alighieri. Una lunga colonna di denso fumo nero si è alzata questo pomeriggio, intorno alle 15:30, dall’interno di una rimessa nella quale erano parcheggiate auto e moto, semicarbonizzate dal rogo.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e la polizia che avrà il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Non si registrano feriti.