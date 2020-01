Diletta Leotta fa gli auguri alla Sanremese, «Ci vediamo in Serie A»

Sanremo. «Tanti auguri Sanremese, ci vediamo in Serie A». A pronunciare ai nostri microfoni questo, forse fin troppo ottimistico, augurio è stata niente meno che la bellissima Diletta Leotta.

La conduttrice televisiva di Dazn, specializzata in calcio, era ieri al teatro del Casinò per la conferenza stampa di presentazione della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dal 4 febbraio prossimo, la Leotta, calcherà il palco dell’Ariston a fianco di Amadeus. Speriamo che porti anche buona fortuna alla compagine biancoazzurra matuziana in lotta per la promozione, attualmente quarta in Serie D dopo due sconfitte consecutive.