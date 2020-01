Diano Marina ospita il Torneo della Befana: i risultati

A Diano Marina ha ospitato il Torneo della Befana, tradizionale kermesse di pallavolo giovanile giunta alla 21ª edizione organizzata dall’Alassio Laigueglia Pgs Volley.

Hanno partecipato 96 squadre divise in cinque categorie under 12 mista, under 13, under 14, under 16 e under 18. Tra le numerose le autorità intervenute alla cerimonia conclusiva vi era anche Veronica Brunazzi in rappresentanza del Comune di Diano Marina.

Tra le novità del 2020, vi è stata la consegna – quale premio di partecipazione a tutte le squadre – di una simpatica Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef, in esemplari tutti diversi tra loro. Un’iniziativa che ha permesso di contribuire a combattere la mortalità infantile nel mondo.

Effettuata anche l’estrazione dei 45 biglietti vincenti della lotteria abbinata alla manifestazione. L’elenco è disponibile all’interno del sito alassio2020.com e su Facebook (Alassio Befana).

Premi individuali

Under 18: Giulia Piccardi (Vgp Genova, miglior giocatrice), Giulia Vinci (Union, palleggio), Vittoria Petrosino (Parella, schiacciatrice), Giorgia Landi (Vgp Genova, difesa).

Under 16: Letizia Molino (Caselle, miglior giocatrice), Chiara Ostorero (Lingotto, palleggio), Teresa Bosso (Caselle, attacco), Maddalena Riccone (Acqui, difesa).

Under 14: Rebecca Talarico (Libellula Bra, miglior giocatrice), Anna Berruti (Albisola, palleggio), Federica Mensi (Balamunt, attacco), Elisa Viale (Valenza, difesa).

Under 13: Giorgia Mana (Libellula Bra, miglior giocatrice), Marta Martinetto (Lingotto, palleggio), Giorgia Duglio (Ovada, attacco), Melissa Ndoja (Libellula, difesa).

Under 12: Susanna Spagnuolo (Cogoleto, miglior giocatrice), Maya Esposto (Cogoleto, palleggio), Giovanna Bergesio (Libellula, attacco), Cecilia Rembado (Maremola, difesa).

Risultati delle cinque finali

Under 18: Vgp Genova-Union Piemonte Pinerolo 2-0 (21-19, 21-18)

Under 16: Caselle-Acqui Terme 2-1 (14-21, 21-12, 15-13)

Under 14: Libellula Bra-Balamunt 2-1 (17-21, 21-15, 15-11)

Under 13: Libellula Bra-Lingotto 2-0 (23-21, 21-15)

Under 12: Cogoleto-Libellula Bra 2-0 (21-4, 21-12)

Queste le classifiche finali dell’edizione n° 21 del Torneo della Befana (3-5 gennaio 2020)

Under 18 femminile: 1. Vgp Genova, 2. Union Piemonte, 3. Parella Torino, 4. Alassio, 5. Labor, 6. El Gall, 7. Chisola, 8. Finale, 9. Golfo di Diana, 10. Busca, 11. Valchisone, 12. Rivanazzano.

Under 16 femminile: 1. Caselle Torino, Acqui Terme, 3. Got Talent Fossano, 4. In Volley Chieri, 5. Lingotto, 6. Union Volley, 7. Chisola, 8. San Giorgio, 9. Cagno, 10. Valchisone, 11. Pavic Romagnano, 12. Lpm Mondovì, 13. Savigliano, 14. Union for Volley, 15. Cuneo Granda, 16. El Gall, 17. Labor, 18. Libellula Bra Rossa, 19. Libellula Bra Nera, 20. Ovada, 21. Maremola Pietra, 22. Pvl Valli di Lanzo, 23. Parella, 24. Montà, 25. Valenza, 26. Albenga, 27. Marene, 28. Sabazia, 29. Roero, 30. Golfo di Diana.

Under 14 femminile: 1. Libellula Bra, 2. Balamunt, 3. Virtus Biella, 4. Valenza, 5. Albisola, 6. Pavic Romagnano, 7. In Volley Chieri, 8. Lemen Blu, 9. Rivanazzano, 10. Lingotto, 11. Parella, 12. Nsc Imperia, 13. Lemen Bianca, 14. Lpm Mondovì, 15. Pino Volley, 16. Cagno Como, 17. Mazzucchelli, 18. Volare, 19. Nichelino, 20. Centallo, 21. Valchisone, 22. Carmagnola, 23. Fenera Chieri, 24. Maremola Pietra, 25. Aosta, 26. Azur Volley Pays de Grasse.

Under 13 femminile: Libellula Bra, 2. Lingotto Torino, 3. Vallestura Campo Ligure, 4. In Volley Chieri, 5. Ovada, 6. Got Talent, 7. Cagno, 8. Cuneo, 9. Val Chisone, 10. El Gall, 11. San Pio X Loano, 12. Lpm Mondovì, 13. Albenga, 14. Mazzucchelli, 15. Roero, 16. Alassio.

Under 12 misto: 1. Cogoleto, 2. Libellula Bra, 3. Parella Torino, 4. Maremola Pietra, 5. Lemen Blu, 6. Lemen Bianco, 7. El Gall, 8. Cuneo Granda, 9. Valle Belbo, 10. Carmagnola, 11. Pavic Romagnano, 12. Ovada