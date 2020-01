Diano Marina, insegna pubblicitaria prende fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Imperia. I vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo nella serata di ieri sono intervenuti a Diano Marina nel corso del temporale che ha interessato l’imperiese per spegnere il rogo che si era sviluppato per l’incendio di un cartellone pubblicitario di un noto locale a causa di un corto circuito in via Diano San Pietro.

I colleghi sanremesi, invece, si sono recati a Badalucco dove si è incendiata una centralina per gli stessi motivi.

Interventi anche per fuga di gas a Ventimiglia e a San Bartolomeo al Mare.