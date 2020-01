Dianese&Golfo, i risultati del settore giovanile

Diano Marina. Ecco i risultati del settore giovanile della Dianese&Golfo di sabato 18 e domenica 19 gennaio:

Juniores 2 livello 15 giornata

Cengio – Dianese &Golfo 2-4

Dianese&Golfo: 1 Dell’Oriente, 2 Cardone (57′ Benini), 3 Morini (62′ Sanango), 4 Abbatemarco, 5 Not, 6 Minasso (65′ Gorlero), 7 Moriano (62′ Ferrara), 8 Talladira, 9 Macaluso, 10 Neyra Gomez, 11 Gashi (77′ Saggiomo). A Disp.: 12 Bregasi. All.: Torregrossa

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Macaluso – Moriano – Ferrara

Partita divertente e giocata su un campo pesante per la pioggia. Attaccano gli ospiti con Macaluso dopo pochi minuti che da ottima posizione manda fuori. Il Cengio reagisce e trova il vantaggio su corner in mischia. La Dianese&Golfo non ci sta e al 15′ Moriano con un gran tiro appena dentro l’area pareggia. I locali rimangono in 10 ed al 28′ trovano il vantaggio ancora in mischia complice di una dormita generale della difesa. Nella ripresa la Dianese& Golfo trova il pareggio al 60′ con Macaluso. Lo stesso attaccante si ripete al 70′ con un gran tiro. I locali provano a pareggiare all’80’ quando usufruiscono di un rigore ma è bravissimo Dell’Oriente a respingere; arriva il poker ed è Macaluso che serve Ferrara ed segna. All’87’ infine rigore per gli ospiti ma Dell’Oriente manda alto.

Classifica: Veloce 37, Ventimiglia 35, Taggia 33, Dianese&Golfo 26, Legino 24, Olimpia Carcarese 22, Imperia B 22, Quiliano &Valleggia 21, Atletico Argentina 21, San Filippo Neri 19, Don Bosco Valle 18, Celle Ligure 16, Villanovese 14, Speranza 11, Area Calcio Andora 10, Cengio 10.

Giovanissimi under 15 PROV. 8 Giornata

Imperia – Dianese &Golfo 8-2

Dianese&Golfo: 1 Gallicchio, 2 Martini, 3 Aru, 4 Berisha, 5 Ballarini, 6 Elezi, 7 Pjeci, 8 Formica, 9 Gianni, 10 Ramadani, 11 Dell’Innocenti. A disp.: 13 Marino, 14 Napoli. All.: Cirillo

Marcatori Dianese&Golfo: Gianni e Aru

Classifica: Ventimiglia 24, Pietra Ligure 21, Imperia 21, Ceriale 17, Area Calcio Andora 12, Borghetto 11, Camporosso 9, Dianese&Golfo 7, San Filippo Neri 6, Ospedaletti 5, Taggia 4, Baia Alassio 0.

Giovanissimi Fascia B under 14 8 giornata

Don Bosco Valle – Dianese &Golfo 4-0

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Fazio, 3 Bandiera, 4 Pagano L., 5 Ducoli, 6 Pagano D., 7 Cannizzaro, 8 Ceresi, 9 Miftaraj, 10 Cosentino, 11 Bruni. A disp.: 13 Kajana, 14 Koyuncu, 15 Zeka, 16 Grosso. All.: Grosso

Classifica: Olimpic 24, Don Bosco Valle 21, Imperia 21, Dianese&Golfo 16, Speranza 13, Imperia B 9, Atletico Argentina 8, Finale 7, Priamar 7, Atletico Argentina 4, Academy Albissola 0.