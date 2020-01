Diano Marina. Week end più che soddisfacente per le squadre agonistiche del settore giovanile della Dianese&Golfo con tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Torna alla vittoria la juniores di Davide Torregrossa vincendo in casa per 4 a 0 con il Quiliano. Cadono in casa gli allievi 2003 di Francesco Bogliolo 0 a 1 con il Taggia. Pareggiano 1 a 1 i 2004 di Decesari Umberto a Ceriale dopo una partita molto ostica e conservano il primato in classifica. Vincono le due squadre giovanissimi in casa: i 2005 di Claudio Cirillo vincono 7 a 3 con il Camporosso e i 2006 di Grosso Elisa battono 7 a 0 il Finale e rimangono nelle zone alte della classifica.

JUNIORES 2 LIVELLO 14 Giornata

Dianese &Golfo – Quiliano & Valleggia 4-0

Dianese&Golfo: 1 Bregasi (70′ Dell’Oriente), 2 Cardone, 3 Sanango (73′ Not), 4 Morini, 5 Abbatemarco, 6 Minasso, 7 Neyra Gomez, 8 Talladira (75′ Ferrara), 9 Macaluso (80′ Berisha), 10 Pala, 11 Gashi (74′ Saggiomo). A Disp.: 14 Ognibene. All.: Torregrossa

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Gashi – Pala – Talladira

Vittoria della Dianese&Golfo e grande reazione dopo le due ultime sconfitte consecutive. Due goal per tempo, inizia al 25′ Gashi con un forte tiro dentro l’area e poco dopo raddoppia Pala con un preciso diagonale. Nella ripresa al 60′ tris di Talladira con una conclusione da fuori area dopo una fulminea ripartenza e poker ancora di Gashi al 68′ in mischia. Nel finale una traversa di Saggiomo.

Classifica: Ventimiglia 35, Veloce 34, Taggia 30, Dianese&Golfo 23, Legino 23, Olimpia Carcarese 22, Imperia B 22, Atletico Argentina 20, Quiliano & Valleggia 18, San Filippo Neri 16, Don Bosco Valle 15, Villanovese 14, Celle Ligure 13, Speranza 11, Area Calcio Andora 10, Cengio 10.

ALLIEVI UNDER 17 PROV. 7 Giornata

Dianese&Golfo – Taggia 0-1

Dianese&Golfo: 1 Bregasi, 2 Mucilli, 3 Francardo, 4 Bianchi, 5 Scarola, 6 Bertoli, 7 Sparaventi, 8 Nastasi, 9 Pirero, 10 Landra, 11 Gorlero. A disp.:12 Massa, 13 Benza, 14 Sollazzo, 15 Bozzano, 16 Torregrossa. All.: Bogliolo

Classifica: Ventimiglia 16, Albenga 15, Imperia 14, Taggia 12, Dianese&Golfo 10, Ospedaletti 4, Villanovese 4, Area Calcio Andora 3

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 7 Giornata

Ceriale – Dianese&Golfo 1-1

Dianese&Golfo: 1 Miftaraj, 2 Guglielmone, 3 Pagano, 4 Favale, 5 Messaoud, 6 Ceresi, 7 Faccio, 8 Sodano, 9 Jebbar, 10 De Michelis, 11 Razzoli. A disp.:12 Gandolfo, 13 Ballarini, 14 Bottino, 15 Pastorino, 16 Hasanaj, 17 Longo, 18 D’Angella, 19 Di Massa All.: Decesari

Marcatori Dianese&Golfo: Favale Rig.

Classifica: Dianese&Golfo 14, Riviera del Beigua 13, Pietra Ligure 13, Cairese 12, Priamar 8, Ventimiglia 7, Ceriale 6, Atletico Argentina 1.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. 7 Giornata

Dianese &Golfo – Camporosso 7-3

Dianese&Golfo: 1 Gallicchio, 2 Martini, 3 Formica, 4 Berisha, 5 Messaoud, 6 Marino, 7 Pjeci, 8 Ramadani, 9 Degl’innocenti, 10 Miftaraj, 11 Fatnassi. A disp.: 13 Pardini, 14 Napoli, 15 Elezi. All.: Cirillo

Marcatori Dianese&Golfo: Miftaraj 3, Degl’innocenti 2, Pjeci ed Autogol

Classifica: Ventimiglia 21, Pietra Ligure 18, Imperia 18, Ceriale 13, Borghetto 9, Area Calcio Andora 9, Camporosso 9, Dianese&Golfo 6, San Filippo Neri 6, Ospedaletti 5, Taggia 1, Baia Alassio 0.

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 7 Giornata

Dianese &Golfo – Finale 7-0

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Fazio, 3 Bandiera, 4 Ducoli, 5 Bruni, 6 Pagano D., 7 Cannizzaro, 8 Koyuncu, 9 Miftaraj, 10 Pastorino, 11 Cosentino. A disp.: 13 Pagano L., 14 Zeka, 15 Tabbo’, 16 Kajana, 17 Tassone, 18 Grosso. All.: Grosso

Marcatori Dianese&Golfo: Cannizzaro 3, Pastorino 2, Cosentino S. e Miftaraj.

Classifica: Olimpic 21, Don Bosco Valle 18, Imperia 18, Dianese&Golfo 16, Speranza 13, Imperia B 9, Albenga 7, Priamar 7, Atletico Argentina 5, Finale 4, Atletico Argentina B 4, Accademy Albissola 0.

