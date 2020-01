Diano Marina. Nel recupero dei campionati del settore giovanile agonistico brillano gli Allievi 2003 ed i Giovanissimi 2006.

La Juniores di Torregrossa perde in trasferta contro la Speranza, gli Allievi di Bogliolo vincono in casa contro la Villanovese, gli Allievi 2004 di Decesari perdono in trasferta contro il Riviera del Beigua ed salgono in prima posizione in classifica con la Dianese&Golfo a pari punti, i Giovanissimi 2005 di Cirillo cadono in casa contro un buon Ventimiglia, prima in classifica ed i Giovanissimi 2006 di Grosso vincono in casa contro il Priamar.

JUNIORES 2 LIVELLO REC 9 Giornata

Speranza – Dianese &Golfo 4-3

Dianese&Golfo: 1 Dell’Oriente, 2 Ognibene, 3 Cardone, 4 Benini, 5 Morini, 6 Berisha (46′ Minasso), 7 Saggiomo (60′ Pala), 8 Talladira, 9 Macaluso, 10 Gashi, 11 Neyra Gomez. A Disp.: 16 El Elimy. All.: Torregrossa

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Gashi – Macaluso

Classifica: Ventimiglia 32, Veloce 31, Taggia 27, Imperia B 22, Dianese&Golfo 20, Atletico Argentina 20, Legino 20, Olimpia Carcarese 19, Quiliano& Valleggia 18, Don Bosco Valle 15, Villanovese 14, San Filippo Neri 13, Celle Ligure 13, Speranza 11, Area Calcio Andora 10, Cengio 10.

ALLIEVI UNDER 17 PROV. REC 2 Giornata

Dianese&Golfo – Villanovese 5-1

Dianese&Golfo: 1 Bregasi, 2 Mucilli, 3 Scarola, 4 Bianchi, 5 Bertoli, 6 Bastasi, 7 Sparaventi, 8 Gorlero, 9 Pirero, 10 Landra, 11 Benza. A disp.:12 Massa, 13 Sollazzo, 14 Torregrossa. All.: Bogliolo

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Sollazzo, Sparaventi, Pirero e Nastasi

Classifica: Ventimiglia 15, Imperia 13, Albenga 12, Dianese&Golfo 10, Taggia 9, Villanovese 4, Area Calcio Andora 3, Ospedaletti 1.

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 Rec. 2 Giornata

Riviera Del Beigua – Dianese &Golfo 2-0

Dianese&Golfo: 1 Miftaraj, 2 Gugliermone, 3 Pagano, 4 Favale, 5 Messaoud, 6 Ballarini, 7 Faccio, 8 De Michelis, 9 Gianni, 10 Sodano, 11 Jebbar. A disp.: 13 Hasanaj, 14 Razzoli, 15 Longo, 16 Pastorino, 17 D’Angella. All.: Decesari

Perdono gli allievi 2004 di Decesari a Celle Ligure fallendo 2 calci di rigore e giocando buona parte del secondo tempo in inferiorità numerica.

Classifica: Dianese&Golfo 13, Riviera del Beigua 13, Cairese 12, Pietra Ligure 10, Ceriale 5, Priamar 5, Ventimiglia 4, Atletico Argentina 1.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. REC 2 Giornata

Dianese &Golfo – Ventimiglia 1-7

Dianese&Golfo: 1 Gallicchio, 2 Aru, 3 Fatnassi, 4 Fazio, 5 Berisha, 6 Ramadani, 7 Pjeci, 8 Formica, 9 Degl’innocenti, 10 Miftaraj, 11 Marino. A disp.: 13 Martini, 14 Napoli, 15 Pagano. All.: Cirillo

Marcatori Dianese&Golfo: Miftaraj

Classifica: Ventimiglia 18, Imperia 15, Pietra Ligure 15, Ceriale 10, Area Calcio Andora 9, Camporosso 9, Borghetto 6, San Filippo Neri B 6, Dianese&Golfo 3, Ospedaletti 2, Taggia 1, Baia Alassio 0.

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 Recupero 2 Giornata

Dianese &Golfo – Priamar 4-1

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Fazio, 3 Bandiera, 4 Pagano L., 5 Pagano D., 6 Bruni, 7 Cannizzaro, 8 Ducoli, 9 Miftaraj, 10 Pastorino, 11 Cosentino. A disp.: 13 Koyuncu, 14 Zeka, 15 Tabbo’, 16 Kajana. All.: Grosso

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Cannizzaro, Pastorino e Miftaraj

Classifica: Olimpic 18, Don Bosco Valle 15, Imperia 15, Dianese&Golfo 13, Speranza 13, Imperia B 9, Albenga 7, Finale 4, Atletico Argentina B 4, Priamar 4, Atletico Argentina 2, Academy Albissola 0.