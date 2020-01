Dianese&Golfo, i preparatori atletici under 14 e under 15 del Bologna visitano il “Marengo”

Diano Marina. Continua nel migliore dei modi l’attività del centro di formazione della Dianese&Golfo del presidente Luca Spandre con il Bologna.

Nelle giornate del 17 e 18 gennaio hanno fatto visita al Wladimiro Marengo i preparatori atletici under 14 e under 15 del Bologna Granato Francesco e Pitino Lorenzo, il tema delle giornate il perfezionamento delle capacità coordinative nell’attività di base.

Tutti i mister e istruttori della Dianese&Golfo con il loro responsabile tecnico Decesari Umberto hanno avuto modo di interagire prima in campo e poi in aula con i relatori del Bologna ricevendo i loro complimenti per il lavoro svolto fino ad ora. Piena soddisfazione dello staff dirigenziale Guglielmone Maurizio e Palladino Stefano presenti in campo.