Seborga. Il 37enne Daniele Guerrini ha un sogno: partecipare al Mondiale di corsa sulla distanza dei 100 km su strada che si svolgerà a Winschoten in Olanda. Desidera rappresentare il Principato di Seborga alla 45esima edizione della competizione che andrà in scena l’11 e il 12 settembre.

«Non essendo riconosciuto dalle Federazioni, fino lo scorso anno non potevo partecipare – spiega Daniele Guerrini – Quest’anno il Mondiale sarà aperto anche agli open e con un aiuto vorrei riuscire a parteciparvi».

Purtroppo non possedendo i fondi necessari per poter realizzare il suo obiettivo ha deciso di chiedere aiuto al mondo del web per trovare uno sponsor. Ha presentato il suo progetto al concorso a premi denominato “ENDUdream 2″ dove si potrà votare fino al 31 gennaio entro le 23.59’.59”. Se il suo progetto, tra quelli running, risulterà essere il più votato, allora Guerrini potrebbe vincere il concorso e trovare uno sponsor che lo aiuterebbe a realizzare il suo sogno.

«Il mio obiettivo è riuscire a trovare uno sponsor per potermi permettere di coprire gran parte delle spese. Non chiedo soldi, solo un favore: andare su Dream.Endu.Net, e votatemi. Per controllare che non siete robot o sempre la stessa persona vi chiederanno e-mail e una password, se riuscite votatemi. Grazie a tutti coloro che mi hanno già votato e a quelli che decideranno di farlo».