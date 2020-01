Camporosso. Stanziati fondi statali per 900.000 euro. Serviranno per la messa in sicurezza idrogeologica degli argini del torrente Nervia. Ad annunciarlo è l’onorevole leghista Flavio di Muro.

“Questo Comune insieme a Mendatica è risultato beneficiario di ultimo bando dello Stato – spiega il parlamentare – Nel governo precedente, con il decreto “sbolcca cantieri” ha agevolato le procedure amministrative per agevolare quete risorse. Non vogliamo che si ripetano le situazioni di Rocchetta Nervina o simili. A breve partiranno i lavori”

Il vice sindaco Morabito: “L’amministrazione comunale di Camporosso è sempre attenta a questi bandi. La nostra priorità è mettere in sicurezza il Nervia. Abbiamo reperito 150.000 per mettere in sicurezza il torrente”.