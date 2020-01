Dal salvataggio di una volpe all’incendio di una canna fumaria, numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Imperia

Imperia. Sono numerosi gli interventi che nella prima parte della giornata hanno visto protagonisti i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia e del distaccamento di Sanremo.

Intorno alle 9,30 i pompieri hanno salvato una volpe caduta in una vasca irrigua in una campagna di Costarainera. La presenza dell’animale è stata segnalata da alcuni abitanti, che hanno allertato il 112. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco si sono calati nella vasca e hanno recuperato la volpe per poi rimetterla in libertà visto che nella caduta il piccolo mammifero selvatico non aveva riportato ferite.

Sempre in mattinata, gli operatori del 115 sono intervenuti sulla SP36, tra i Comuni di Diano Castello e Diano Aretino, per soccorrere una donna rimasta ferita in un incidente automobilistico. La signora era alla guida di una Dacia quando, forse a seguito dell’urto di un’altra vettura, la sua auto si è adagiata su una fiancata. Una volta estratta dall’abitacolo la conducente è stata affidata alle cure degli operatori del 118.

Due gli incendi divampati oggi. Il primo a Imperia in via Tommaso Littardi, nei pressi dello svincolo autostradale di Imperia Ovest, intorno alle 14 dove, forse a causa di un cortocircuito, ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. La prontezza dell’inquilina dell’alloggio, che subito spento il gas e allertato i soccorsi ha evitato il peggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Fiamme e fumo anche da una canna fumaria in un appartamento al civico 359 di via Lamarmora a Sanremo, nelle vicinanze dell’imbocco dell’Aurelia Bis. Anche in quest’ultimo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Non si sono registrati feriti.