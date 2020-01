Dakar 2020, l’imperiese Maurizio Gerini: «E’ una gara sempre emozionante»

Imperia. «Si è conclusa la Dakar, una gara sempre emozionante. Qualche problemino durante il percorso mi ha rubato un po’ di tempo ed energie ma sono stato fortunato a rimanere sempre in gara concludendo in 20^ posizione assoluta e 2^ della categoria moto di serie. Devo ringraziare molte persone per avermi permesso di continuare a cavalcare un sogno!». Con queste parole il pilota imperiese Maurizio Gerini commenta su Facebook la sua avventura alla Dakar 2020 in Arabia Saudita.

Grazie ai risultati raggiunti alla fine delle dodici tappe l’imperiese si è piazzato 20esimo nella classifica generale. Inoltre si è confermato il primo italiano in classifica, posizionandosi davanti a Ceruti.

Quella del pilota di Chiusanico, che ha portato al termine la sua terza Dakar, è stata un’altra grande impresa, conquistata con tenacia, astuzia, coraggio e dando il massimo.

(Foto da pagina Facebook di Maurizio Gerini)