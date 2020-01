Da Ventimiglia il messaggio ecologista di Marco Florio, l’uomo che pulisce le spiagge per amore del mare

Ventimiglia. Da un anno e mezzo non esce mai di casa senza portarsi nello zaino guanti da giardiniere e sacchetto. Va in spiaggia o sulla ciclabile e inizia a raccogliere rifiuti. Perché? Quando glielo chiediamo Marco Florio allarga le braccia e risponde: «Amo la natura, amo il mare e per questo li tutelo». Semplice, no?

Marco, 49 anni, residente a Ventimiglia, è il primo runner ambientalista della provincia di Imperia. Ha iniziato ormai da tempo a dedicarsi alla tutela della natura. Lo fa senza altri scopi se non quello di evitare che la spazzatura finisca in mare. E così trascorre ore e ore sulle spiagge della città che ama a raccogliere bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette e tutto quello che trova. «L’ultima volta c’erano anche due carcasse di motorini, quattro pneumatici di un camion e una stufa», racconta.

L’entusiasmo di Marco è contagioso: a sentirlo parlare, delle sue ore a raccogliere rifiuti, vien voglia di fare altrettanto. «Qualche volta mi vedono in spiaggia e scendono a darmi una mano – racconta – Sono sempre i benvenuti. Un paio di guanti, un sacchetto, e via, si inizia». I rifiuti vengono suddivisi in base al materiale e poi ritirati dalla Docks Lanterna, la ditta che si occupa di igiene urbana a Ventimiglia, e che «mi dà sempre una mano – spiega Florio – regalandomi i sacchetti e portandoli poi via una volta riempiti».

Tempo e volontà. Sono questi gli unici ingredienti necessari per far del bene all’ambiente. Per questo oggi, primo giorno del 2020, lanciamo l’appello di Marco: «Se ne avete voglia andate in spiaggia e raccogliete quello che c’è, quello che è sporco». Fatelo, per amore della natura e del mare.