Imperia. Sabato 11 gennaio un corteo, organizzato da La Talpa e L’Orologio, partirà con un pulmino da piazza Dante alle 10.30 per andare Torino e scendere in piazza Adriano per manifestare dalle 13.30 No tav.

«Ci sono Nicoletta, Mattia, Giorgio e Luca in carcere, la loro condanna è quella di essersi opposti ad un’opera inutile e dannosa. E bene ricordare che nel caso di Nicoletta e di altri 11 notav, le condanne commutate sono pene altissime, senza benefici e nella maggior parte dei casi verso persone che reggevano uno striscione o parlavano ad un megafono. Allora in piazza ci saremo noi, tante e tanti. Complici e solidali. Contro il Tav, contro la speculazione che fa crollare ponti ed autostrade, per la valle» – dicono gli organizzatori – «Invitiamo ogni realtà singola o collettiva a

partecipare alla grande manifestazione No Tav che abbiamo deciso di organizzare».