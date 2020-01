Da Imperia a Sainte Agnés, escursione alla scoperta del villaggio costiero più alto d’Europa

Imperia. Domenica 2 febbraio verrà organizzata un’escursione fino a Sainte Agnés, il villaggio costiero più alto d’Europa.

«Potremmo perderci nel groviglio dei viottoli di questi due splendidi borghi medievali, così straordinariamente simili ai paesini del nostro entroterra, tanto da farci immaginare la comune origine italiana. Partendo da Gorbio, che ci accoglie, affascinandoci per la sua bellezza, con un antichissimo Olmo datato 1713; possedimento dei Conti di Ventimiglia già dall’anno 1000, con suoi stretti Caruggi tra le costruzioni in pietra ci riporta indietro nel tempo, giungeremo a Sainte-Agnès che è il villaggio costiero più alto d’Europa, un nido d’aquila circondato da una catena di vette, dove le falesie a picco sul mare, testimoni di una frequentazione preistorica, rapiscono a forza il nostro sguardo.

Il paese, separato da cento metri di dislivello dal Castello sovrastante, raggiungibile attraverso stradine, scale ed arcate pittoresche, in epoca moderna è stato trafitto dal possente Forte della Linea Maginot, una vera e propria città sotterranea scavata nella roccia, che permette agli amanti della storia militare di sentirsi protagonisti della stessa.

Partendo da Gorbio, dopo esserci diretti verso l’antica Chiesetta di St Lazare, risaliremo il Torrente du Ray in direzione del Col de Bausson. Un viaggio in salita, dove ci immergeremo in un ambiente selvaggio, dominato dalle falesie calcaree, per arrivare ai piedi della Cime de Biancon e da qui in discesa, senza mai negarci attimi per immortalare splendidi panorami, arriveremo a Sainte-Agnès, dove il tempo sarà obbligato a fermarsi.

Avremo modo di visitare il Forte sotterraneo, il Castello, da dove godremo di una meravigliosa vista a 360 gradi su Francia ed Italia, curioseremo in paese ed infine, per chi lo desidera, concluderemo assaporando una deliziosa crèpe al cioccolato, insomma faremo il pieno di bellezza e di dolcezza! Ritorneremo a Gorbio, attraversando una parte dell’antica Via Romana, col sorriso di chi ha vissuto un’esperienza indimenticabile» – spiegano gli orgnaizzatori.

Scheda tecnica

Motivi d’interesse – paesaggistico, storico, artistico

Grado di difficoltà – E – Escursionistica

Dislivello – 500 mt circa

Tempo di percorrenza – 5 ore circa + soste

Località di partenza ed arrivo – Gorbio (Francia)

(Possibilità di visitare il Forte con ingresso a pagamento)

Dati logistici

Spostamento con mezzi propri

Ore 8 - Imperia Oneglia – ritrovo presso il parcheggio Agnesi, lato mare, per compattamento macchine

Ore 8.15 – partenza per Gorbio

Ore 9.45 – orario indicativo di inizio escursione

Ore 17 – orario massimo di fine escursione e partenza per l’Italia

Informazioni: Barbara Campanini – GAE +39/346 7944194.