Crescono i visitatori dei musei liguri, assessore Cavo: «Conferma attrattività della nostra regione a livello culturale»

Genova. «Il trend dell’aumento dei visitatori musei statali presenti in Liguria conferma l’attrattività della nostra regione a livello culturale e turistico». L’assessore alla Cultura Ilaria Cavo commenta i dati sulla crescita del pubblico nei siti del Mibac nel 2019.

«Una crescita che continua e aumenta di anno in anno – aggiunge Cavo – e che premia la capacità e la volontà di fare rete e interpretare il territorio. Tutti i siti sono diventati motore di cultura: la spinta di Luni, per fare un esempio, è iniziata con una collaborazione tra Polo museale e Regione Liguria, che ha voluto portare lì le produzioni teatrali, e che è stata favorita anche da una agevolazione infrastrutturale.

Non possiamo non citare – precisa l’assessore -, il castello di Finale, che ha saputo vivacizzarsi e scommettere su apertura continuativa, e la varietà di proposte della fortezza Firmafede di Sarzana. Proprio il successo delle fortezze, in tutta la regione – conclude l’assessore Cavo – dimostra che viene premiata la formula che abbina la qualità del contenuto (le mostre) alla qualità del contenitore: dimostra che la Liguria è un museo a cielo aperto e che anche nella promozione congiunta di cultura e territorio sta la sua forza».