Costarainera. Rapina a mano armata nella tabaccheria di Costarainera. Sono entranti in due, con il volto travisato da un cappuccio calato fin sul gli occhi. Due uomini, forse stranieri, uno dei quali armato di pistola. E’ già buio e la zona è isolata. I malviventi agiscono veloci, quando all’interno della tabaccheria sull’Aurelia non c’è nessuno tranne il titolare. Uno lo minaccia con la pistola, l’altro va dietro il bancone e dalla cassa si porta via l’interno incasso della giornata, pacchetti di sigarette e qualche gratta e vinci. Poi i rapinatori si dileguano.

L’importo sottratto è in fase di quantificazione, ma si aggirerebbe intorno ai mille euro.

Nessuno è rimasto ferito. Ma lo spavento è tanto. A caccia dei banditi, ora, ci sono i carabinieri accorsi sul posto per un primo sopralluogo. Indagini sono in corso.

La tabaccheria rapinata, immagine tratta da Google Maps