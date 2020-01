Coronavirus, il Governo italiano dichiara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi

Stato di emergenza sanitaria per sei mesi e cinque milioni di euro stanziati per fronteggiare la situazione. É questo il provvedimento preso dal Governo italiano in seguito ai primi casi accertati di Coronavirus nel Bel Paese.

Le prime persone contagiate dal virus che sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso sono due turisti cinesi, arrivati in Italia circa dieci giorni fa per visitare Roma. La coppia si trova attualmente ricoverata all’ istituto per le malattie infettive Spallanzani della Capitale.

Dalla scorsa sera tutti i voli da e per la Cina sono stati cancellati.