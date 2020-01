Coppa Liguria, buoni risultati per l’Imperia Sci 2004 a Prato Nevoso

Imperia. Domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio apertura della stagione 2020 della Coppa Liguria della Federazione Italiana Sport Invernali a Prato Nevoso. Grande successo per lo slalom speciale del Trofeo Dondi, con affermazione del Pratonevoso Gam Genova davanti all’Imperia Sci 2004 e al Grizzly Snow Team, e per lo slalom gigante abbinato al Trofeo Edoardo Manzoni, con ugual classifica societaria finale.

Trofeo Dondi. A vincere, nella categoria Ragazzi, sono Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova) e Alessio Fracchia (Valbormida). Doppietta Imperia Sci 2004 tra gli Allievi con Silvia Laurano e Matteo Russi. Tra i Giovani/Seniores festa per Gaia Rutigliano (Pratonevoso Gam Genova) e Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004). I Cuccioli più veloci sono Sofia Ciman (Valbormida) e Natinael Cioffi (Sci Club Tre G).

Trofeo Manzoni. Bene le Under 14 Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Alessio Fracchia (Valbormida) mentre a imporsi, nella categoria Allievi, sono Matteo Russi (Imperia Sci 2004) e Marina Filippi (Snow Sanremo). Miglior ligure tra le Giovani/Seniores è Maria Senes (Imperia Sci 2004) mentre a schiacciar maggiormente sull’acceleratore, in campo maschile, è il compagno di squadra Pietro Salsotto. Passando ai Cuccioli, c’è il bis di Natinael Cioffi (Sci Club Tre G) e, invece, in campo femminile, spicca la prestazione di Matilde Puleo (Imperia Sci 2004). Tra i Baby, invece, i sorrisi di Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Federico Tomasi (Vabormida). Festa, nel Superbaby, per Massimo Mosto (Valbormida) e Sofia Brizzi (Imperia Sci 2004).

In entrambe le giornate, come consuetudine, l’energia e l’entusiasmo di tanti Master presentatisi ai cancelletti di partenza.

Tutte le classifiche su http://www.fisiliguria.com/