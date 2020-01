Coppa Italia, Sanremese–Folgore Caratese: i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha svolto l’allenamento di rifinitura al Comunale in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Folgore Caratese, in programma domani pomeriggio a Sanremo alle 15. Il ritorno è previsto per mercoledì 12 febbraio.

La squadra, inizialmente, ha effettuato alcuni esercizi di riscaldamento e una partitella a ranghi misti su campo ridotto; successivamente mister Ascoli ha provato uomini e schemi e le posizioni e i movimenti sui calci piazzati. Per il match con la Folgore il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Fenati e di Pici che anche oggi si è allenato a parte, ma che appare ormai sulla via del completo recupero. Indisponibili Gagliardi e Pellicanò, convocato in extremis Lo Bosco. Ecco l’elenco completo dei biancoazzurri che affronteranno gli azzurri di mister Longo:

Portieri: Caruso (’99), Signorini (’99).

Difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace (’00), Ponzio (’01), Scarella (’01).

Centrocampisti: Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu, Maroni (’00), Martini (’01).

Attaccanti: Colombi, Scalzi, De Iulis, Lo Bosco, Calderone (’01).

Sanremese – Folgore Caratese sarà diretta dal signor Niccolò Turrini di Firenze. I collaboratori di linea saranno Marco Matteo Barberis di Collegno e Emanuele Renzullo di Torre del Greco.