Coppa Italia Regionale di calcio a 5 femminile, Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro Città Giardino

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, domenica hanno perso la partita, valida per le Final Four di serie C di calcio a 5 femminile, contro Città Giardino Marassi andata in scena al Palasport di Varazze.

Le biancorosse, allenate da mister Ivan Busacca, hanno dominato dall’inizio l’incontro delle semifinali della Coppa Italia Regionale ma, nonostante la tripletta di Cecilia Musizzano, alla fine sono state sconfitte con il punteggio di 4-3.

«Dopo aver dominato la partita, il portiere alla fine ha preso quattro gol – dichiara mister Ivan Busacca – È stata una partita bellissima e tirata, purtroppo non abbiamo avuto fortuna».