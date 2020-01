Compravendite in calo in Liguria: a Imperia -3,2% negli ultimi sei mesi dell’anno

Liguria. «Compravendite e locazioni in sofferenza in Liguria». E’ quanto afferma l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale nel secondo semestre del 2019.

«I prezzi richiesti da chi vende casa si sono abbassati di quasi 2 punti percentuali (-1,7%), mentre hanno perso lo 0,7% i canoni di locazione. Anche nel confronto con dicembre 2018 i prezzi di vendita sono in sofferenza (-2,9%), al contrario degli affitti che risultano invece stabili (+0,1%).

A dicembre 2019 i prezzi richiesti da chi vende casa in Liguria si sono attestati a 2.512 euro al metro quadro, mentre i costi per una locazione hanno raggiunto gli 8,44 euro/mq. Queste tendenze di prezzi a livello regionale vengono confermate anche nei capoluoghi di provincia».

«Partendo dalle compravendite, Genova e Imperia perdono rispettivamente il -3,3% e il -3,2% negli ultimi sei mesi dell’anno; stesso trend anche nel confronto annuale con prezzi in calo del 3,8% nel capoluogo di regione e del 6,4% a Imperia. Savona si ferma invece a -1,4% nel periodo giugno-dicembre 2019, portando la richiesta media di chi vende casa a quota 2.021 euro/mq. L’unico capoluogo in salute nel secondo semestre 2019 è La Spezia, con valori praticamente stabili (+0,2%). Tuttavia, anche in questo caso, il rapporto con dicembre 2018 evidenzia un’oscillazione negativa di 1,1 punti percentuali.

Diversa la situazione sul fronte degli affitti, dove l’unica città a segno meno sia nel confronto semestrale che annuale è Savona. Qui negli ultimi sei mesi i valori delle locazioni hanno fatto segnare un -4,1% che ha portato il canone medio a 7,76 euro/mq» – afferma l’Osservatorio di Immobiliare.it.

Di seguito le tabelle con l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale della Liguria:

ANDAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA

Fonte: Ufficio Studi Immobiliare.it