Comporosso, fa filotto con la macchina. Danneggiate auto in corso della Repubblica

Camporosso. Spiacevole disavventura per un’automobilista soccorso questa notte dai vigili del fuoco dopo essere stato artefice in solitaria di un incidente “a catena” in corso della Repubblica.

Il protagonista della vicenda, quand’era circa l’una e mezza di notte, mentre era alla guida del proprio veicolo, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, ha urtato contro diverse auto parcheggiate a bordo carreggiata.

Due mezzi sono stati seriamente colpiti. Uno, in particolare, un’utilitaria di colore grigio scuro, è stata colpita sul fianco e semidistrutta. Coinvolta nella dinamica anche una terza vettura. Per rimuovere detriti e liberare la strada si è reso necessario l’intervento degli uomini del 115.