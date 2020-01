Commissari e amministrazione Ioculano non pagano Centro Studi: decreto ingiuntivo contro comune Ventimiglia

Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia è stato costretto a pagare un debito fuori bilancio di 3.832,60 euro maturato negli anni dal 2012 al 2015, ovvero ai tempi in cui nella città di confine governavano i commissari prefettizi prima e l’amministrazione guidata da Enrico Ioculano poi.

Il motivo? Il Comune era iscritto al Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie locali di Savona, fornitore di consulenze e formazione per gli enti locali, ma per quattro anni si è ‘dimenticato’ di pagare la quota associativa annuale e anche di disdire l’abbonamento.

Per questo, il 19 dicembre scorso, a Palazzo è arrivato il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Savona a favore del Centro Studi, che ha di fatto costretto l’ente al pagamento dei debiti pregressi, per un totale di 3.100,00 euro, e a quello delle spese legali per altri 732,60 euro.