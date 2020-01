Cervo ospita il quinto incontro della IV edizione di Cervo in blu…d’inchiostro – La Riviera dei Libri, rassegna letteraria itinerante del Ponente Ligure (Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti, Sasso di Bordighera).

Lunedì 3 febbraio alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, Simona Lo Iacono presenta L’albatro, Neri Pozza Editore: romanzo che tratteggia, con sontuosa eleganza, il ritratto di una delle più importanti figure della letteratura italiana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scrittore dalla complessa personalità e autore del celeberrimo Il Gattopardo.

«Giuseppe non sa nulla del passato di Antonno, né tantomeno i motivi per i quali gli sia stato messo accanto. Sa però che Antonno non è come gli altri bambini e che la fedeltà che dimostra nei suoi confronti è pari solo a quella dell’albatro: tenacissimo, l’albatro non abbandona il capitano nemmeno nella disgrazia, seguendolo nella buona e nella cattiva sorte».