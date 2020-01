Cento nuovi alberi sulle colline di Ventimiglia, li pianterà l’associazione Albintimilium

Ventimiglia. L’associazione “Albintimilium”, con sede in via Chiappori, 20, a Ventimiglia, pianterà 70 lecci (Quercus ilex) e 30 roverelle (Quercus pubescens) sul Monte Pozzo. La proposta di piantumare cento alberi è stata accolta favorevolmente dalla giunta Scullino che il 23 gennaio scorso ha deliberato di autorizzare l’associazione a piantumare lecci e roverelle su terreni comunali.

«L’iniziativa dell’associazione – si legge nella delibera – è finalizzata al rimboschimento delle aree collinari ventimigliesi potenzialmente soggette ad incendi, effettuato con specie autoctone appositamente allevate dal vivaio forestale Pian dei Corsi di Rialto, gestito dalla fondazione CIMA “Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale” (soci fondatori Regione Liguria, Università di Genova, Protezione Civile, Provincia di Savona)».

L’acquisto delle piante, così come quello dei materiali per la piantumazione (che avverrà senza ausilio di mezzi meccanici) sarà totalmente a carico dell’associazione.