Celle Ligure-Camporosso, la società mette a disposizione un pullman per i tifosi

Camporosso. Domenica andrà in scena Celle Ligure-Camporosso, partita valida per il campionato di Promozione. La società del Camporosso ha così deciso di mettere a disposizione un pullman da 50 posti per i tifosi che desiderano andare a seguire la partita.

«Domenica sarà una partita fondamentale per i nostri ragazzi – dice la società – Mettiamo a disposizione un pullman da 50 posti per sostenere i nostri ragazzi. Il costo è di 10 euro».

Per prenotazioni contattare il 3384524524.