Cedimento sulla strada ferrata, circolazione ferroviaria interrotta tra Breil e Ventimiglia

Ventimiglia. «La circolazione dei treni è interrotta tra Breil, Nizza e Ventimiglia a causa di un cedimento sulla strada ferrata all’altezza del viadotto di Lavina». Lo annuncia sulla propria pagina Facebook il sindaco di Breil-sur-Roya André Ipert.

La linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo è infatti interrotta, dalle 16 circa, a causa di un movimento franoso che coinvolge i binari. Per garantire il trasporto passeggeri dei treni previsti in giornata: uno proveniente e l’altro diretto verso Cuneo, sono stati istituiti servizi sostitutivi in bus navetta, da Ventimiglia a Breil e viceversa. Se entro domani il problema non sarà risolto, le ferrovie italiane e francesi stanno valutando di istituire un servizio di navetta.

Se il problema non verrà risolto in fretta, la mancanza di un collegamento ferroviario tra Ventimiglia e Limone Piemonte (e viceversa) rischia di danneggiare soprattutto gli amanti dello sci.

Attualmente sono due i treni che in settimana partono dalla città di confine per raggiungere la nota località sciistica piemontese: il regionale 22979, (con partenza alle 10,44 e arrivo alle 12,46) e il regionale 22982 (partenza alle 18,37 e arrivo alle 20,45). Mentre da lunedì al venerdì compresi, da Limone per Ventimiglia viaggiano il regionale 22965 (partenza alle 8,30 e arrivo alle 10,34) e il regionale 22975 (partenza alle 15,17 e arrivo alle 17,23).

Alle due coppie di treni, durante i weekend si aggiunge il cosiddetto “treno della neve” che parte da Ventimiglia alle 6,58 e arriva a Limone alle 9,00. Un secondo regionale garantisce il ritorno degli sciatori: è il 22989 che parte alle 17,55 da Limone e arriva alle 19,51 a Ventimiglia.