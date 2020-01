C’è l’ordinanza anti-botti, ma Ventimiglia sembra Napoli

Ventimiglia. Non solo petardi, ma persino fuochi d’artificio: veri e propri, quanto improvvisati spettacoli pirotecnici che hanno illuminato la notte di San Silvestro nella città di confine. Peglia, Seglia, Gallardi, Torri, Bevera, Calvo e non solo. Nell’intero territorio comunale giovani e meno giovani si sono divertiti in barba all’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Scullino, che ha vietato l’esplosione di mortaretti e affini sia per tutelare la pubblica incolumità che per sensibilizzare la popolazione verso la tutela degli animali.

Nel cielo notturno si sono viste anche diverse lanterne, nonostante la protezione civile avesse lanciato, tramite il consigliere Marcello Bevilacqua, un monito alla popolazione, chiedendo di non utilizzarle per non innescare involontari incendi.

Sul mancato rispetto dell’ordinanza, i ventimigliesi sono divisi. Mentre c’è chi difende il provvedimento del sindaco, che ha almeno provato a dotare la città di uno strumento anti-botti, dall’altra c’è chi pensa sia un’ordinanza del tutto inutile perché impossibile da far rispettare, specialmente su un territorio così vasto come quello ventimigliese. Il dibattito si è scatenato soprattutto tra gli iscritti al gruppo Facebook “Ventimiglia Consiglia“, dove c’è chi difende i petardi e chi, invece, pensa che non siano indispensabili per divertirsi e chiede rispetto per tutti.

Nel frattempo, le agenzie stampa hanno diramato un bilancio della notte di San Silvestro che sembra un bollettino di guerra. Un morto e 204 persone sono rimaste ferite in tutta Italia per l’esplosione di petardi. Tra i feriti, 38 sono ancora ricoverati, 43 sono i minorenni che hanno riportato lesioni, anche gravi. Nella vicina Genova, un uomo ha perso tre dita, mentre a Reggio Emilia un giovane di 19 anni ha riportato una lesione all’occhio sinistro dovuta all’esplosione di un razzo ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.