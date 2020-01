Castellaro, i vigili del fuoco salvano un gattino che non riusciva a scendere da un albero

Castellaro. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti in mattinata per prestare soccorso a un gattino che era salito su albero nei pressi del ristorante vicino al Santuario di Lampedusa e che non riusciva più a scendere.

L’animale, infatti, miagolando incessantemente ha l’attenzione di alcune persone che si trovavano sul posto e che hanno chiamato i pompieri.

I vigili del fuoco sono, dunque, interventi con l’autoscala portando in salvo il micio.