Caso Junior Cally al Festival, i capigruppo scelgono la linea Tommasini: un componente del Comune nella commissione Rai

Sanremo. Con riferimento alla tematica relativa alla partecipazione di Junior Cally in gara al Festival, la conferenza dei capigruppo si è riunita in data odierna per confrontarsi sulle numerose polemiche emerse in merito e sul caso mediatico che ha suscitato da diversi giorni l’interesse generale.

«Innanzitutto riteniamo di condannare la violenza in ogni sua forma, sia essa di genere o contro lo Stato e le Istituzioni, e di prendere le distanze da atteggiamenti inneggianti ad essa. Esprimiamo perplessità sulle scelte artistiche, sulle quali il Comune non ha potere decisionale, e auspichiamo che in futuro siano fatte scelte maggiormente ponderate in considerazione dell’importanza della manifestazione, evento mediatico con risalto mondiale e nel rispetto del mandato del servizio pubblico, il quale dovrebbe rappresentare espressione di principi e valori sani e condivisi.

La conferenza propone al Sindaco, per un futuro, al rinnovo della Convenzione, la possibilità di avere una rappresentanza comunale all’interno della Commissione Artistica Rai, al solo scopo di venire a conoscenza per tempo di eventuali situazioni che possano generare polemiche, a tutela della manifestazione e della città» – dicono i capigruppo.