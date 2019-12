Sanremo. Un Capodanno magico, scacciapensieri e ricco di speranza, ha accompagnato la Città dei Fiori nel 2020. Dal palco di Pian di Nave una distesa fatta di migliaia di persone si è concentrata sul lungomare per assistere all’atteso spettacolo di magia con i “maestri” dell’illusionismo, arte per l’occasione miscelata alla musica, elemento imprescindibile di queste vacanze matuziane.

Sanremo si era preparata a questo show con i live nelle vie del centro e le esibizioni dei maghi che hanno accompagnato il periodo delle feste di Natale. L’evento con i masters of magic in passato eta stato proposto con successo in altre grandi città italiane, da ultima Torino.

Allo scoccare della mezzanotte, dopo il saluto degli assessori Sindoni e Rossano e il brindisi di buon anno, il pubblico si è spostato, come di consueto, in zona Porto Vecchio, dalla cui punta della diga foranea sono decollati i fuochi artificiali che hanno incantato grandi e piccini tra un sorso di spumante, un abbraccio oppure un bacio, e l’altro.