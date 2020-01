Camporosso, si cappotta con l’auto e scappa

Camporosso. Ha lasciato gli amici ed è scappato, subito dopo aver avuto un incidente con la propria auto, una Fiat Panda. E’ successo intorno all’una e trenta in via Braie, nei pressi del supermercato Lidl di Camporosso.

Per motivi ancora da chiarire, il conducente, un giovane, ha perso il controllo della vettura, si è capottato e ha lasciato i due passeggeri sull’auto.

Prima di allontanarsi, il conducente, forse con l’aiuto degli altri due giovani, è riuscito a rimettere il mezzo in carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con i carabinieri e il personale sanitario de 118.

Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda e risolvere il mistero del conducente.

I due passeggeri non hanno riportato gravi ferite. Erano già fuori dall’auto all’arrivo dei soccorsi.