Campionato serie D maschile, Volley Grafiche Amadeo vince contro Serrafrutta Alassio

Sanremo. Domenica sera si è giocata la gara a Villa Citera tra le due formazioni seconde in classifica nel campionato di serie D maschile ovvero il Grafiche Amadeo ed il Serrafrutta Alassio.

La squadra capitanata da Joele Gazzera ha saputo da subito ben interpretare la gara imponendosi nei primi due set.

Male il terzo grazie ad un black out mentale i ragazzi del Grafiche perdono 25 a 13 per poi risorgere e chiudere la gara al quarto set per 25 a 21.

Con questa vittoria ed una gara in meno il Grafiche Amadeo rimane da solo al secondo posto dietro il Cus Genova.